سفير روسيا بالقاهرة: الولايات المتحدة أحد أسباب الاضطراب الحالي في منطقة الشرق الأوسط

الشارقة - اميمة ياسر - قال سفير روسيا في القاهرة جيورجي بوريسينكو، إن روسيا لديها الكثير من المحاذير تجاه التصعيد الإسرائيلي الأخير، مشيرا إلى "إدانة روسيا هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 لكن رد الفعل الإسرائيلي تجاوز موضوع الدفاع عن النفس".

وأضاف بوريسينكو خلال حوار مفتوح نظمته لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، بعنوان" الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات الصراع في المنطقة"، أنه لا يمكن اعتبار قتل أكثر من 40 ألف فلسطيني في غزة معظمهم من النساء والأطفال، نوع من الدفاع عن النفس بأي شكل من الأشكال، مشددا على أنه لا يمكن التسامح مع إبادة شعب غزة.

وأكد سفير روسيا بالقاهرة، دعم بلاده لحق شعب فلسطين في إقامة دولته المستقلة، مشيرا إلى أن روسيا لديها سفارة لدولة فلسطين في موسكو.

وأشار إلى تأكيد بلاده ضرورة تنفيذ قرار الأمم المتحدة الذي يقضي بإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

كما أعرب سفير روسيا بالقاهرة، عن خشيته من تصاعد الوضع في لبنان، مؤكدا أن لدى بلاده محاذير في الاعتداء على الشعب اللبناني نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتكررة، وأيضا مخاوف كثيرة حول الهجمات الإسرائيلية على مواقع داخل سوريا.

وتابع: "متخوفون من الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران وبين الرد الإسرائيلي المتوقع وما يمكن أن يحدثه من اضطرابات في الشرق الأوسط، لافتا إلى إسرائيل تحظي بدعم غير مسبوق من أمريكا وهذا ما يفسر سلوكها العدائي الأخير.

ولفت إلى أنه "قرأ أخبارا تحمل معلومات تفيد بأن أمريكا ستزود إسرائيل ببطاريات صورايخ ضخمة، يصاحبها جنود أمريكيين، بالتالي أمريكا تشارك إسرائيل في هجومها على الإيرانيين، وفي لبنان وفلسطين".