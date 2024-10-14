سفير روسيا بالقاهرة: نبحث حاليا مع مصر وأصدقاءنا بالعالم التعامل بالعملات المحلية

الشارقة - اميمة ياسر - قال سفير روسيا في القاهرة جيورجي بوريسينكو، إن الدولار أصبح عملة مسمومة ولم يعد آمنا في المعاملات الدولية، خاصة أن الولايات المتحدة تستخدمه كأداة من أدوات سياستها الخارجية.

وأضاف بوريسينكو خلال حوار مفتوح نظمته لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، بعنوان "الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات الصراع في المنطقة"، أن الولايات المتحدة حظرت 300 مليار دولار سرقتها من روسيا، وقد يحتفظوا بها، لكننا يمكننا أن نعيش بدون هذه الأموال التي سرقوها، ولدينا المزيد منها.

وأشار إلى أن هذا الأمر يشير إلى خطورة الاحتفاظ بالأموال في بنوك غربية، مضيفا: "نبحث حاليا مع مصر وبقية أصدقاء روسيا في العالم التعامل بالعملات المحلية وهو أحد أهم المهام المنوطة بمجموعة بريكس، وسيكون هذا أحد بنود النقاش الرئيسية في قمة بريكس الأسبوع المقبل.