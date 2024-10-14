الرئيس السيسي: بلدنا بخير.. وقدرات الجيش كفاية للدفاع عنها مش عشان نعمل حاجة ضد حد

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأحداث أثبتت أهمية تماسك الشعب المصري في مواجهة مختلف التحديات والأزمات.

وأضاف ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد، اليوم الاثنين: «اللي أثبتته كل الأحداث، إنه طول ما الشعب المصري متماسك أي حاجة تاني هتتقضى».

ونوه أن عدم تماسك الشعب المصري عند التعرض لتحدٍ خطير، سيفقد الدولة كل ما بذلته للحفاظ عليها وحمايتها وحماية شعبها.

وطمأن المواطنين بالقول: «بلدنا بفضل الله بخير وقدرات الجيش كفاية للدفاع عن بلدنا، وده مش عشان نعمل حاجة ضد حد».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد.