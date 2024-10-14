بالعملات الأجنبية.. «المركزي» يوجه البنوك بفتح حسابات لأصحاب المهن والشركات الصغيرة

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه البنك المركزي المصري البنوك بفتح حسابات عملاء الشمول المالي- أصحاب المهن والشركات الصغيرة- غير العاملين بالقطاع الرسمي- فتح حسابات بالعملات الأجنبية إلى جانب الجنيه المصري بهدف استهدافه دمج هذه الشريحة بالقطاع المصرفي الرسمي، تسهيل تنفيذ المعاملات التالية لتلك الفئات وتيسير معاملاتهم المصرفية.

وأوضح المركزي في كتاب دوري صادر على موقعه الإلكتروني اليوم، أنه تم السماح بفتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية- إلى جانب الجنيه المصري- للعملاء من الأشخاص الطبيعة والشركات والمنشآت متناهية الصغر "فئة أ وب" الذين تم تصنيفهم عملاء منخفضي المخاطر.

وسمح المركزي لعملاء الشمول المالي إصدار بطاقات الخصم المباشر بذات عملة الحسابات بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي لإصدار تلك البطاقات.

وأشار المركزي إلى الالتزام بتطبيق الحدود القصوى اليومية والشهرية المقررة بالجنيه المصري والواردة بالكتاب الدوري 15 نوفمبر 2023 على الحسابات المذكورة بالمعادل لتلك الحدود وذلك على أساس سعر الصرف السائد لكل عملة أجنبية وقت تنفيذ العملية.

وفي حال تجاوز الحدود المقررة يتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير 2020، وفق بيان المركزي.