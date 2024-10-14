شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 13-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 13-10-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 4.041 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 47 مليار جنيه عند مستوى 2.142 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 15 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، وفتنس برايم للأندية الصحية، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والعربية لاستصلاح الأراضي، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وأم بي للهندسة، وإيديتا للصناعات الغذائية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وجلاكسو سميثكلاين، وراية القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وغاز مصر.

البورصة تخسر 47 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 4.041 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 47 مليار جنيه عند مستوى 2.142 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 674.7 مليون ورقة مالية بقيمة 4.041 مليار جنيه، عبر تنفيذ 127.6 ألف عملية لعدد 207 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 94.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.05%، والعرب على 3.46%، واستحوذت المؤسسات على 21.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.88%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 177.1 مليون جنيه، 17.1 مليون جنيه، 105.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 285.1 مليون جنيه، 12.8 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 29954 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.85% ليغلق عند مستوى 37013 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 13001 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 7329 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 10398 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 3105 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 8146 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1773 نقطة.

وصعدت أسهم 49 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 130 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا المالية والصناعية المصرية، وابن سينا فارما عدد 17.2 ألف سهم، 748 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 40 ألف سهم، 1814 سهمًا، 4.3 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركتا جهينة للصناعات الغذائية، وابن سينا فارما عدد 100 سهم، 5 أسهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والعالمية للاستثمار والتنمية، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي عدد 1250 سهمًا، 8 آلاف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العبوات الطبية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 200 ألف سهم، 4.3 مليون سهم، 106.8 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي عدد 685 سهمًا.

أعلنت شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية، عن بيع المساهمة تاليا بنت أحمد بن محمد السنان عدد 93 ألف سهم بسعر 2.19 جنيه بقيمة إجمالية 203.7 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهمة من 9.387% إلى 8.922%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية.

أسهم خزينة

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وبالم هيلز للتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، إذ اشترت الأولى 180 ألف سهم، والثانية 180 ألف سهم، والثالثة 230 ألف سهم، والرابعة 1.6 مليون سهم.

غاز مصر

قالت شركة غاز مصر، إنه لا يوجد تأثير على الإيرادات الخاصة بشركة غاز مصر في العام الحالي، منوهة إلى أن شركة غاز مصر تمتلك 41% من رأس مال شركة تاون جاس.

كما أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، أن الشركة تلقت دعوة للمساهمة في الشراكة لتطوير شركة الدلتا للأسمدة المصرية، ولازال الموضوع قيد الدراسة.

المنصورة للدواجن

أعلنت شركة المنصورة للدواجن، عن موافقة مجلس الإدارة على قيام الإدارة التنفيذية بالشركة بالمساهمة في شركة فروست بيرد للتصنيع والتجارة "تحت التأسيس" بنسبة 90% من رأسمالها المصدر 50 مليون جنيه، والمسدد منه 25% ورأسمالها المرخص 500 مليون جنيه، وتعمل الشركة في نشاط إنتاج مصنعات ومجزئات الدواجن المجمدة والمبردة والاتجار فيها.

جي بي كابيتال

أعلنت شركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية، على ترخيص ترويج وتغطية الاكتتابات مما يساعد على توسيع أعمالها لتشمل سوق أدوات الدين والأنشطة ذات الصلة.