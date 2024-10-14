شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين وشخصيات عامة يؤدون واجب العزاء في وفاة والد أيمن عصام والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 09:23 م

حرص عدد من الوزراء الشخصيات العامة، على تقديم واجب العزاء للمهندس أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية في فودافون مصر، في وفاة والده، المقام بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وقدم واجب العزاء الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الإدارية الأسبق، محمد نصر الدين الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة اورنج مصر، محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، نشوى جاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنصة WATCH IT، المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامى أسامة كمال.

كذلك قدم واجب العزاء أميرة التهامي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بشركة اورنج مصر، هالة عبد الودود الرئيس التنفيذي لمجموعة محرم وشركاه، هدى الديب رئيس الإدارة التنفيذية للعلاقات العامة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نهى سعد رئيس قسم الاتصالات الخارجية والإعلام بشركة فودافون مصر سابقا، ومي ياسين رئيس قسم الاتصالات الخارجية والإعلام بشركة فودافون مصر، ماهي العيسوي إدارة الإعلام فودافون مصر.



وتوفي والد أيمن عصام الخميس الماضي، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة العصر، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ودفن بمقابر العائلة بطريق الواحات بالسادس من أكتوبر.



