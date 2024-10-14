وزيرا خارحية إيران وعُمان أكدا مواصلة ودعم الجهود المبذولة لوقف التصعيد والتوتر بالمنطقة عبر الحوار

استقبل وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عباس عراقجي وزير خارجية الايراني عباس عراقجي، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية العمانية، وجرى خلال اللقاء التأكيد على متانة علاقات حسن الجوار القائمة بين البلدين الصديقين وما يجمعهما من صلات تاريخيّة وثقافية ومصالح اقتصادية متنامية.

ولفتت الخارجية العمانية في بيان، الى ان اللقاء تناول عدد من القضايا والتحديات الراهنة في المنطقة وخاصة حالة التصعيد الناجم عن استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان وعلى قطاع غزة فضلا عن رفض اسرائيل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة امتثالا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، إلا أن الوزيران أكّدا على مواصلة ودعم الجهود المبذولة لوقف التصعيد والتوتر في المنطقة عبر الحوار والوسائل السلمية وتسخير الدبلوماسية أداةً أساسية لحل الخلافات والصراعات.

وأكد الجانبان على التزامهما بتعزيز الشراكة الثنائية والجماعية في سبيل تطوير التعاون الرامي لاستدامة الأمن والاستقرار والنماء للمنطقة بأسرها.