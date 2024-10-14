حمية: قافلة المساعدات إلى منطقة بعلبك كانت بمؤازرة أممية ومن الصليب الأحمر

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية " ان العدو الإسرائيلي استهدف احدى طرق المساعدات للنازحين". واوضح حمية في حديث الى قناة "الجزيرة"، ان" العدو قصف قرب حافلة مساعدات حكومية لبنانية في منطقة بعلبك"، وشدد على "ضرورة وصول قوافل المساعدات إلى مستحقيها"،مشيراً الى ان" قافلة المساعدات إلى منطقة بعلبك كانت بمؤازرة أممية ومن الصليب الأحمر، كما ان بعض طرق المساعدات غير آمنة ونحن بحاجة لمساعدة الأمم المتحدة لإعلانها طرقا آمنة"، محذرًا من أن "العدوان الإسرائيلي الذي ينتهك المعايير والقوانين الدولية جعل بعض طرق المساعدات غير آمنة". كما دعا إلى "مساعدة الأمم المتحدة في إعلان هذه الطرق كمسارات آمنة".

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