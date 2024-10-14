سفير سلطنة عمان خلال وصول طائرة عمانية تنقل مساعدات: لتمر الازمة وينعم لبنان العظيم بالسلام والاستقرار

وصلت بعد ظهر اليوم إلى مطار بيروت الدولي طائرة عمانية تنقل مساعدات ومستلزمات إغاثية وطبية من سلطنة عمان الى لبنان بتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق ال سعيد، حيث استقبلها على أرض المطار الوزراء في حكومة تصريف الاعمال البيئة ناصر ياسين والصحة العامة فراس الأبيض والإقتصاد امين سلام وسفير سلطنة عمان احمد بن محمد السعيدي.

وشكر ياسين "سلطنة عمان الدولة القريبة والشقيقة للبنان على دعمها وعلى المساعدة الاغاثية والطبية التي وصلت اليوم"، موضحا ان "هذه الطائرة تأتي في الوقت اللازم لتأمين المساعدات الملحة لأهلنا النازحين الذين تجاوز عددهم مليون ونصف المليون نازح نتيجة العدوان على لبنان. إضافة الى هذا الدعم الطبي والاغاثي من الدول العربية الشقيقة، فهذا الموقف يؤكد أهمية العمق العربي والحضن العربي للبنان كما كان في السابق ليقوم من هذه الحرب التي تشن عليه، والانتقال نحن والاشقاء العرب الى دعم المؤسسات الوطنية والوزارات والجيش والشروع في بناء هذه المؤسسات بهذا الدعم العربي الذي كان يأتي منذ اتفاق الطائف وما قبل، ونحن الان بأمس الحاجة من الناحية الاغاثية وايضا السياسية لوقف العدوان والانتقال الى بناء المؤسسات".

بدوره قال السفير السعيد، "لي الشرف الكبير ان أكون في استقبال طائرة المعونات الإنسانية التي اتت بتوجيهات سامية من المقام السامي السلطان هيثم بن طارق ال سعيد وبمعية اصحاب المعالي وزراء الاقتصاد والصحة والبيئة، واقل ما نقدم في الحالة هذه المعونات الإنسانية التي بالفعل يحتاجها لبنان الشقيق في هذه الازمة الصعبة التي يمر بها، وان شاء الله تمر الازمة بسلام ويعم السلام والاستقرار في هذا البلد العظيم جمهورية لبنان الشقيق".