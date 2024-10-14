شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال 30 ورمًا ليفيًا من رحم سيدة بمستشفى الرس والان نبدء بالتفاصيل

نتائج الفحوصات الطبية

الدمام - شريف احمد - استطاع فريق جراحة النساء في مستشفى الرس العام، عضو تجمع القصيم الصحي، من إزالة 30 ورماً ليفياً بأحجام مختلفة من رحم سيدة سعودية تبلغ من العمر 36 عاماً، بتدخل جراحي استغرق ساعتين وتكلل بالنجاح.وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريضة، بعد مراجعتها لعيادات النساء والولادة بالمستشفى، كانت تعاني من نزيف حاد وقت حدوث الدورة الشهرية، مع صعوبة في التنفس وهبوطه.أخضع الفريق الطبي المعالج، المريضة لحزمة من الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، بما في ذلك تحليل الدم الكامل، وفحص وظائف الكلى والكبد، بالإضافة إلى تصوير الموجات فوق الصوتية وأشعة الرنين المغناطيسي للحوض.ولفت التجمع إلى أن نتائج الفحوصات الطبية وتصوير الأشعة أظهرت وجود أورام ليفية في الرحم، مما تسبب في معاناة المريضة من فقر الدم «الأنيميا». وقرر الفريق الطبي المعالج تنويمها لمدة يومين في المستشفى، وخضعت خلالها لنقل الدم ومعالجة الأنيميا قبل تحديد موعد للعملية الجراحية لاستئصال الأورام.وأفاد بأنه بعد استقرار وضع المريضة، تم تحديد موعد لإجراء التدخل الجراحي، حيث جرى خلاله استئصال 30 ورماً ليفياً بأحجام متفاوتة من الرحم عن طريق فتح البطن. وتكللت العملية بالنجاح - ولله الحمد - وخرجت المريضة بعد 3 أيام من الجراحة وهي بصحة جيدة.وأكد تجمع القصيم الصحي أن هذا الإنجاز يعكس مدى كفاءة الطاقم الطبي في مستشفى الرس العام، ويبرز قدراتهم في التعامل مع الحالات الجراحية المعقدة بنجاح.