ديمي مور تكشف آخر تطوّرات صحّة بروس ويليس بعد زيارتها له مع حفيدتها

قدّمت ديمي مور مؤخّرًا حديثًا مؤثّرًا عن صحّة بروس ويليس أثناء قبولها لجائزة الإنجاز الوظيفي في التّمثيل في مهرجان هامبتونز السّينمائيّ الدّوليّ لعام ٢٠٢٤ في ١٣ أكتوبر.

وأكّدت الممثّلة البالغة من العمر واحد وستّين عامًا أنّ حالة زوجها السّابق، البالغ من العمر الآن تسعة وستّين عامًا، “مستقرّة” إذ يواجه تحدّيات الخرف الجبهي الصّدغي (FTD). جاء هذا التّشخيص بعد تشخيصه السّابق للحبسة الكلاميّة، الذي أعلنته زوجته الحاليّة، إيما هيمنج ويليس.

وأوضحت للجمهور: “كما تعلمون، لقد قلت هذا من قبل. ما هو المرض. أعتقد أنّه عليك أن تكون في قبول عميق حقيقي لما أنت عليه”.

وفي معرض حديثها عن زيارتها الأخيرة لـ بروس، أشارت “مور” إلى أنّها رأته قبل يومين فقط، برفقة حفيدتها لويتا، طفلة رومر الصغيرة.

وأكّدت مور: “أن نكون قادرين على استغلال كلّ ما لدينا، مهما كانت المدّة التي نملكها”، مشدّدةً على أهميّة الوقت الذي يقضيانه معًا.

مور وويليس لديهما ثلاث بنات: رومر، ستّة وثلاثين عامًا، سكاوت، ثلاثة وثلاثين عامًا، وتالولا، ثلاثين عامًا. وفي ظهور سابق في برنامج “درو باريمور”، أكّدت أن بروس في حالة مستقرّة، نظرًا للظروف.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

خلال مشاركتها في المهرجان السّينمائيّ، استذكرت “مور” مسيرتها المهنيّة اللامعة، وناقشت الأدوار التي لا تنسى في الأفلام الكلاسيكيّة مثل Ghost، وIndecent Proposal، وG.I. جين.