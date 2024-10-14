شكرا لقرائتكم خبر عن «AviLease» تستحوذ على طائرة بوينج 787-9 من «بابكوك وبراون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تمويل وتأجير الطائرات "AviLease"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، إتمام عمليات الاستحواذ على طائرة بوينج 787-9 من شركة "بابكوك وبراون لإدارة الطائرات BBAM"، أحد أبرز شركات التأجير العالمية.

وتكتسب هذه الصفقة أهمية خاصة، حيث يُشكل أول تعاون يجمع بين AviLease و شركة BBAM، وأثمر عن تقديم أول طائرة بوينج 787-9 وفق عقد إيجار تشغيلي لأسطول AviLease المتنامي، إلى جانب فتح باب التعاون مع عميل جديد في مجال الطيران، ومقره في الأمريكتين، في إطار محفظة AviLease من العملاء والشركاء.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "AviLease" إدوارد أوبريان: "تُشكل هذه الصفقة، بداية لشراكة تجارية قوية، وتتوافق طائرة بوينج 787-9 ، انطلاقًا من كونها طائرة تتمتع بتكنولوجيات جديدة وذات الكفاءة في استهلاك الوقود، بشكل ٍجيد مع إستراتيجيتنا الاستثمارية، وسيوفر هذا الاستحواذ الدعم لعوائد محفظتنا الاستثمارية بشكلٍ أوسع نطاقًا".

من جهته عبَّر الرئيس التنفيذي ورئيس بابكوك وبراون لإدارة الطائرات BBAM ستيف زيسيس عن سعاته في إبرام أول إتفاقية مع شركة AviLease، متطلعًا للمزيد من التعاون، حيث باتت AviLease تتمتع بمكانة بارزة بصفتها شركة تأجير الطائرات لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم.

