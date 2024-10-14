اعلنت وزارة الصحة بغزة "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 42,289 شهيدا و98,684 مصابا منذ 7 تشرين الاول الماضي"، مشيرة الى ان "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 62 شهيدا و220 مصابا خلال يوم واحد".

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 42289 قتيلا و98684 مصابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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