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المركز السوري للزلازل: سجلنا 3 هزات أرضية خلال 24 ساعة

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واس - دمشق 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن المركز السوري للزلازل اليوم، تسجيل 3 هزات أرضية خلال ‏الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح المركز - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - أن محطات الرصد الزلزالي ‏رصدت هزة جنوب طرطوس بـ 41 ‏كم وبقدر 1.8 ريختر، وهزة أخرى شمال شرق ‏حمص بـ 49 كم وجنوب شرق حماة بـ 51.67 كم جنوب قرية تل جديد ‏وشمال غرب المسعودية بقدر 3.6 ريختر.‏
كما رصدت المحطات هزة في تركيا شمال شرق ‏مدينة كوزان في أضنة بـ 50 كم وبقدر 3.8 ريختر.‏
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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