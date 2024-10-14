شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 50 فلسطينيًا في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم، 50 فلسطينيًا خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في بيت لحم وجنين والقدس، ومن بين المعتقلين أطفال وأسرى محررون وصحفيون أفرج عنهم بعد ساعات من اعتقالهم.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، ارتفاع عدد المعتقلين في الضفة الغربية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى نحو 11300 فلسطيني، وأن حملة الاعتقالات تخللها الاعتداء على أهالي المعتقلين وتخريب منازلهم.

