شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. تحذيرات بشأن جولة أخرى من الطقس الشتوي العاصف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر خبراء الأرصاد الجوية بمختلف أنحاء الولايات المتحدة تحذيرات من أن جولة أخرى من الطقس الشتوي، يمكن أن تعقد السفر، قبل عطلة عيد الشكر، بينما تواصل ولايتا كاليفورنيا وواشنطن التعافي من أضرار العواصف وانقطاع التيار الكهربائي.

وفي كاليفورنيا، حيث جرى العثور على جثة شخص في سيارة تغمرها مياه الفيضانات، أمس السبت، استعدت السلطات لمزيد من هطول الأمطار، بينما تواجه فيضانات وانهيارات أرضية صغيرة من عاصفة سابقة. عاصفة شتوية وأصدر مكتب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في سكرامنتو، بولاية كاليفورنيا، تحذيرا من عاصفة شتوية لمنطقة سييرا نيفادا بالولاية من السبت إلى الثلاثاء، مع توقع سقوط ثلوج كثيفة على المرتفعات وهبوب رياح، ربما تصل سرعتها إلى 55 ميلا في الساعة(88 كم في الساعة).

ومن المتوقع أن يصل إجمالي تساقط الثلوج إلى 4 أقدام تقريبا( 1.2 متر) وكذلك حدوث تراكمات كثيفة من الثلوج يومي الاثنين والثلاثاء.