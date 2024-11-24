شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مفاعل نووي في محطة أوناجاوا اليابانية.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت شركة توهوكو الكتريك للطاقة الكهربائية المفاعل النووي رقم 2، في محطة أوناجاوا للطاقة النووية، في شمال شرق اليابان اليوم الأحد، كما هو مقرر لفحص المعدات.

وإذا لم يتم العثور على أي مشكلات أثناء عمليات الفحص، فمن المتوقع إعادة تنشيط المفاعل النووي، خلال حوالي 10 أيام واستئناف التشغيل التجاري في ديسمبر، حسب وكالة جي.جي برس اليابانية اليوم الأحد.

يشار إلى أنه جرى إعادة تشغيل المفاعل النووي في 29 أكتوبر، للمرة الأولى منذ زلزال شرق اليابان الكبير في مارس2011 .

لكن المفاعل النووي توقف في الرابع من نوفمبر، بسبب مشكلة في معدات القياس.

وبعد اتخاذ إجراءات وقائية، أعادت شركة توهوكو الكتريك تشغيل المفاعل النووي في 13 نوفمبر، وبدأت في توليد ونقل الطاقة في 15 نوفمبر.