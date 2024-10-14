شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يستقر عند 3600 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب اليوم في مصر سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في مصر، 4114.25 جنيه للبيع، و4102.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الإثنين في مصر، 3771.5 جنيه للبيع، و3761 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين في مصر، 3600 جنيه للبيع، و3590 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين في مصر، 3085.75 جنيه للبيع، و3077.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين في مصر، 2400 جنيه للبيع، و2393.25 جنيه للشراء.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين في مصر، 2057.25 جنيه للبيع، و2051.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 28800 جنيه.