شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ رضيع يعاني من تشوهات قلبية نادرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي متخصص في قسم العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى حراء العام، أحد مستشفيات تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة رضيع حديث الولادة يعاني من تشوهات خلقية نادرة في القلب، بوزن 2.6 كيلوجرام.

بعد ولادته في الرابع من أغسطس الماضي، لاحظ الأطباء تدهور حالته التنفسية وسرعان ما جرى إدخاله إلى قسم العناية المركزة وتزويده بجهاز التنفس الاصطناعي.



وأوضح تجمع مكة الصحي أن الحالة الصحية للرضيع لم تتحسن رغم العلاج التنفسي، مما دفع الفريق الطبي للاشتباه في وجود تشوهات قلبية نادرة.

وبإشراف استشارية أمراض القلب للأطفال، أظهرت الفحوصات وجود انسداد في الصمام الرئوي وضمور في الجانب الأيمن من القلب، وهي حالة تحدث بمعدل حالة واحدة لكل 10,000 ولادة طبيعية.



تم متابعة حالة الرضيع بعناية، حيث تلقى علاجاً دوائياً مكثفاً لتحسين مستوى الأوكسجين وتروية الرئتين، وبعد استقرار حالته، نُقل إلى قسم القلب بمستشفى الولادة والأطفال، وهو الآن في حالة مستقرة.



تؤكد هذه العملية حرص تجمع مكة المكرمة الصحي على توفير أفضل رعاية طبية متقدمة لجميع المرضى بفضل كفاءة كوادره الطبية والفنية.