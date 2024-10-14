الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا مع ضباب على الجبال دون تعديل بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على الجبال دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال".

واشارت الى ان "الحال العامة هي طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل، يتحول تدريجيا بعد ظهر الأربعاء إلى خريفي متقلب تحت تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز فوق تركيا".

وذكرت ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تنخفض على الجبال. يتوقع تساقط رذاذ متفرق اعتبارا من بعد الظهر على المرتفعات الشمالية".

ولفتت الى ان "الطقس غدا الثلاثاء غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على الجبال دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال، وطقس الأربعاء غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال، تهطل أمطار متفرقة اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال برق ورعد".

واضافت ان "طقس الخميس غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، وارتفاع في نسبة الرطوبة، تتكاثف الغيوم وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة بخاصة شمال البلاد مع رياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد".