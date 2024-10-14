زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب شمالي تشيلي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، إقليم تاراباكا الواقع شمال تشيلي، وذلك بعد ساعات من وقوع زلزال بقوة 5.1 درجات جنوب شرق جزيرة “إيستر” غرب تشيلي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، أن مركز الزلزال كان على بعد 37 كيلومترًا من مدينة لا تيرانا الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 101.1 كيلومتر. ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.

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