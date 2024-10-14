السعودية | 40 ْمئوية “مكة المكرّمة” الأعلى بدرجة الحرارة والسودة الأدنى بـ10 درجات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة، اليوم الإثنين، على معظم الخليج 365.

وأوضح المركز أن مكة المكرّمة سجّلت أعلى درجة حرارة 40 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 10 درجات فقط.

وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 39 ْمئوية في المدينة المنوّرة والأحساء، و38 ْمئوية في الدمام والخرج ووادي الدواسر وشرورة والدهناء والصمان.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 10 درجات، تليها أبها 13 درجة، وطريف 16 ْمئوية، والباحة والقريات 17 ْمئوية، وحائل 18 درجة.

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة. كما لا يُستبعَد تكوُّن الضباب على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

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