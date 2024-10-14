الاقتصاد

بنك الاستثمار الأوروبي يقدم 300 مليون يورو إلى كولومبيا لتحسين خدمات الطاقة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قدم بنك الاستثمار الأوروبي، قرضًا إلى كولومبيا قيمته 300 مليون يورو لتوليد الطاقة المتجددة وتحسين شبكة الطاقة.

وذكر بيان بنك الاستثمار الأوروبي، أن القرض يتماشى أهدافه مع أجندة الاستثمار العالمية للبوابة التابعة لمفوضية الاتحاد الأوروبي، وهو أول قرض إطاري لبنك الاستثمار الأوروبي مخصص حصريًا لتمويل التنمية المستدامة في كولومبيا.

وأوضح أن القرض يمول مصنعي الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بإجمالي 486 ميجاوات تقريبًا، وتحسين وتوسيع أعمال توزيع الطاقة، التي تخدم أكثر من 3.7 ملايين عميل؛ ما يعزز المرونة، بالإضافة إلى تمكين اتصالات جديدة والتنقل الإلكتروني، بما يتماشى مع مشروعات التنمية في البلاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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