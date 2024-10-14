جمعية "من حقّي الحياة" وزعت وجبات غذائية وملابس على النازحين في جبيل وخارجها

وزعت جمعية "من حقّي الحياة "، 500 كيلو دجاج، و1400 وجبة غذائيّة، و130 حصّة غذائية عائلية وجماعية، و500 ربطة خبز، وكمية كبيرة من الملابس، على النازحين في عدد من الأماكن في جبيل وخارجها. وذلك بالتعاون مع جمعيّة بيار أبو سمرا الخيرية، واللاجئين العراقين الكلدان في لبنان، وجمعية النهضة الخيرية، وعدد من الخييرين.

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