الاقتصاد

تراجع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 77.78 دولارًا للبرميل

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

هبطت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل لتفقد أكثر من 1.5% في المعاملات المبكرة، اليوم، بعد بيانات تضخم صينية مخيبة للتوقعات، وغياب الوضوح بشأن خطط التحفيز الاقتصادي في بكين، مما أثار مخاوف بشأن الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.26 دولار أو 1.59 % إلى 77.78 دولارًا للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.20 دولار أو 1.59 % إلى 74.36 دولارًا للبرميل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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