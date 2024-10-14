شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 281 ريالا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب اليوم في السعودية سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في السعودية، 321 ريالا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الإثنين في السعودية، 294.25 ريال. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين في السعودية إلى، 281 ريالا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين في السعودية، 240.75 ريال. سعر الذهب وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين في السعودية، 187.25 ريال.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين في السعودية إلى، 160.50 ريال. أسعار الذهب اليوم وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين في السعودية 9985 ريالا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في السعودية، 2247.25 ريال.

