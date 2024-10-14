الأسهم السعودية..«نمو» يقفز 600 نقطة.. و«الرئيسي» فوق 12,069

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

قفز مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو»، أمس، 600.43 نقطة ليقفل عند مستوى 25123.38 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 57 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، أمس، 74.99 نقطة ليقفل عند مستوى 12069.21 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

ووصلت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 690 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 189 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، والتطويرية الغذائية، وباتك، ورعاية، وأميانتيت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الباحة، والماجد للعود، وأنعام القابضة، والعمران، وسدكو كابيتال ريت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، إذ راوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و9.52%.

وكانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وباتك، ومجموعة الحكير هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الماجد للعود، وأكوا باور، ومعادن، والراجحي، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

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