أمانة نجران تُنجز 81 % من مشروع درء أخطار السيول بزور وادعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_نجران

أنجزت أمانة منطقة نجران 81 % من أعمال مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بزور وادعة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 10.886.320 ريالًا.

وأوضحت الأمانة، أن المشروع يتكون من أحواض تجميع بأطوال مختلفة وقناة مفتوحة بطول 220 مترًا، بالإضافة إلى قنوات مغلقة بطول 706 مترات، مشيرة إلى إنجاز العديد من مشاريع تصريف السيول مؤخرًا، مما أسهم – بفضل الله – في الحد من مخاطر السيول أثناء هطول الأمطار على المنطقة.

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