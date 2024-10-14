الدفاع المدني اعلن عن المهمات المنفذة منذ مساء أمس

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات عن المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ مساء أمس الأحد ولغاية صباح اليوم الاثنين:

بيروت :

•⁠ ⁠استمرار عمليات البحث والإنقاذ في موقع الغارة التي أدت إلى تدمير مبنيين سكنيين مساء الخميس في البسطة. ولا تزال عمليات البحث ورفع الانقاض مستمرة للعثور على فتاة لا تزال ضمن عداد المفقودين.

ضاحية بيروت الجنوبية:

•⁠ ⁠استمرار عمليات البحث في برج البراجنة للتحقق من وجود مفقودين تحت الأنقاض.

محافظة بعلبك :

إطفاء:

•⁠ ⁠محلات (عدد ٤)

•⁠ ⁠منازل (عدد ٢)

•⁠ ⁠سيارات (عدد ٢)

•⁠ ⁠آليات ثقيلة (عدد٢)

محافظة النبطية :

بحث وإنقاذ :

•⁠ ⁠جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة ميفدون تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع جهات اسعافية أخرى، من انتشال جثامين ٣ شهداء من الموقع المستهدف، لتبلغ حصيلة الجثامين الذين تم سحبهم ٦ شهداء.

خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق اللبنانية.