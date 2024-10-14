"النشرة": إصابات بغارة إسرائيلية استهدفت حي المرج في بلدة أنصار

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارةً استهدفت حي المرج في بلدة أنصار"، مشيرًا إلى أنّ "فريق الإسعاف في مركز أنصار التطوّعي في "كشافة الرّسالة الإسلاميّة" عمل على نقل عدد من الإصابات من مكان الغارة. كما عمل على إعادة فتح الطريق العام لبلدة أنصار من المدخل الغربي".

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