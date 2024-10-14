إذاعة الجيش الإسرائيلي: تحقيقات أولية تؤكد أن المسيّرة رُصدت قرب نهاريا وبعدها فُقد أثرها ووصلت إلى بينيامينا

اشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي الى ان "تحقيقات أولية تؤكد رصد القوات الجوية للمسيرة قرب نهاريا وتم تفعيل صفارات الإنذار"، لافتة الى ان "تحقيقات أولية تقول إن المسيرة فقد أثرها بعد ذلك ووصلت إلى المعسكر قرب بينيامينا".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن ارتفاع عدد المصابين جراء القصف بالمسيرة في بنيامينا جنوبي حيفا إلى 67.

بدورها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مصدر عسكري، بأن "هجوم بنيامينا (في حيفا) وقع بمسيرة أطلقها حزب الله وهو الأكثر دموية منذ بدء الحرب".

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "منظومات الدفاع الجوي فشلت في رصد الطائرة المسيرة".

وجاء ذلك بعد هجوم مزدوج شنه حزب الله بالصواريخ والمسيرات على شمال إسرائيل.