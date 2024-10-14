الخارجية الاميركية: المناورات العسكرية الصينية حول تايوان غير مبررة

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر المناورات العسكرية الصينية حول تايوان، ووصفها بأنها "غير مبررة" وتزيد من خطر التصعيد. واشار ميلر في بيان الى أن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المناورات العسكرية المشتركة لجيش التحرير الشعبي (الصيني) في مضيق تايوان وحول تايوان". وأضاف أن رد الجيش الصيني "عبر استفزازات عسكرية على خطاب سنوي معتاد للرئيس التايواني لاي تشينغ-تي الخميس هو غير مبرر وينطوي على خطر حصول تصعيد".

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