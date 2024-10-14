غوتيريس: الهجمات ضد جنود "اليونيفيل" تنتهك القانون الدولي وقد تشكل جريمة حرب

أكّد الأمين العام للأمم المتّحدة ​أنطونيو غوتيريس​، أنّ "سلامة طواقم اليونيفيل (قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان) ومواقعها يجب أن تكون مضمونة، ويجب احترام حرمة مباني الأمم المتّحدة في جميع الأوقات".

وشدّد في تصريح، على أنّ "الهجمات ضدّ جنود حفظ السّلام تنتهك القانون الدولي وقد تشكّل جريمة حرب"، جازمًا أنّ "موظّفي اليونيفيل ومبانيها يجب ألّا يتمّ استهدافهم أبدًا".