بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مدرسة أسيوط الثانوية الصناعية بنات

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مدرسة أسيوط الثانوية الصناعية بنات بحي شرق مدينة أسيوط، لمتابعة مدى انتظام العملية التعليمية تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025. تأتي هذه الزيارة في إطار جولاته الميدانية المستمرة لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية.

رافق المحافظ خلال الجولة هناء جاد الله محمد، مديرة المدرسة.

بدأ المحافظ زيارته بتفقد قسم الزخرفة، حيث شاهد تدريبًا عمليًا لإحدى الطالبات أثناء تنفيذ أعمال دهان لمكتب. كما تفقد قسم الطباعة والمكتبة وصالة الرسم، وتحاور مع الطالبات واستمع إلى آرائهن ومشاركتهن مع المعلمات، مشيدًا بالأعمال والرسومات الفنية الجميلة التي يقمن بها.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد الفصول الدراسية للصفوف المختلفة، موجهًا التهنئة للطالبات بمناسبة العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهن التوفيق والنجاح. كما أوصى بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهن والتسلح بالعلم لكونه من أقوى الدعائم لبناء الوطن ورفعته. وتفقد المحافظ أيضًا ورشة الزخرفة وورشة الكمبيوتر وورشة الأجهزة الإلكترونية وورشة التحكم الصناعي وغرفة التحضير التابعة للمعمل الكيميائى.

استمع المحافظ إلى شرح من مديرة المدرسة حول الفصول الدراسية، التي يبلغ عددها 30 فصلًا دراسيًا للصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية الصناعية، بحيث تصل كثافة كل فصل إلى حوالي 37 طالبة بحد أقصى، ليصل إجمالي عدد الطالبات بالمدرسة إلى 1162 طالبة خلال العام الدراسي الجاري.

وشدد محافظ أسيوط، خلال الزيارة على تقديم كل الدعم وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه المدرسة، خاصة مع اهتمام الدولة بالتعليم الفني. وأبدى إعجابه بالأعمال الفنية للطالبات، التي تدل على التدريب الجيد وتميزهن في الفنون التشكيلية والحرف اليدوية. كما أكد على أهمية ربط التعليم الفني بسوق العمل واستغلال خبرات وطاقات الطالبات وتأهيلهن لسوق العمل من خلال إشراكهن في التدريب الميداني بالمناطق الصناعية بالمحافظة، داعيًا الطالبات لكسب الخبرات والتدريب الجيد على الحرف اليدوية والأعمال الفنية لتأهيلهن لسوق العمل وإقامة معارض خارج المدرسة.