مكتب نتانياهو: رئيس الوزراء الإسرائيلي في حالة جيدة ووعي تام بعد عملية جراحية ناجحة في البروستاتا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أت رئيس الوزراء الإسرائيلي في حالة جيدة ووعي تام بعد عملية جراحية ناجحة في البروستاتا. ومساء الأحد، أجرى نتانياهة عملية جراحية لاستئصال البروستاتا في مستشفى هداسا في القدس. وأمس، أعلن مكتب نتانياهو في بيان أنه سيدخل المستشفى الأحد لاستئصال البروستاتا بعد تشخيص إصابته بالتهاب في المسالك البولية ناجم عن تضخم حميد.

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