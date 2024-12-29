للذكور والإناث.. الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة من معاوني الأمن 2025 (التفاصيل والشروط)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبو النجا:

أعلنت وزارة الداخلية، فتح باب الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2025 عبر التقديم على الموقع الرسمي للوزارة (moi.gov.eg) اعتبارًا من 4 يناير 2025، وحتى 17 فبراير 2025.

من هم معاونو الأمن؟

معاونو الأمن هم فئة جديدة تم استحداثها بقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والمجلس الأعلى للشرطة. وهي فئة من الشباب والفتيات، تمثل بديلاً لأمناء الشرطة والدرجة الأولى ومناديب الشرطة. وبذلك سيشكل الهيكل الشرطي في السنوات المقبلة من "مجند - غفير - معاون شرطة - ضابط".

شروط التقديم بمعهد معاوني الأمن 2025:

تضمنت شروط التقديم في معهد معاوني الأمن ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين مصريين بالولادة (غير مجنسين).

ألا يقل السن عن 19 عامًا، ولا يزيد عن 25 عامًا في تاريخ فتح باب التقديم.

يجب أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال بقرار أو حكم تأديبي نهائي، ما لم تمضِ على صدوره أربعة سنوات على الأقل.

يجب أن يستوفي المتقدم شروط اللياقة الصحية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية التي يتم تحديدها من قبل وزير الداخلية.

يجب أن يكون طول المتقدم لا يقل عن 170 سم بالنسبة للذكور، ولا يقل عن 160 سم بالنسبة للإناث.

ألا يكون المتقدم مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقًا للخدمة في الشرطة أو أي جهات أخرى في الدولة.

ألا يكون المتقدم متزوجًا أو سبق له الزواج.

المزايا الممنوحة للدارسين:

تتحمل الدولة جميع نفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة، بالإضافة إلى قيمة ملابس التدريب أثناء فترة الدراسة بالمعهد.

يحصل الطالب على مكافأة شهرية طوال فترة الدراسة.

يحق للطلاب الاستفادة من الخدمات الصحية، وفقًا لقواعد التأمين الصحي المقررة للطلبة أثناء الدراسة.

عقب التخرج، يتمتع الخريجون بالنظام العلاجي وفقًا للقواعد المعمول بها داخل هيئة الشرطة.