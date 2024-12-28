لن تتوقع.. 5 فوائد مذهلة لـ أوميجا 3

محمد اسماعيل - القاهرة - تُعد أحماض أوميغا-3 الدهنية من العناصر الحيوية الضرورية لصحة الجسم، حيث تلعب دورًا هامًا في دعم وظائف المناعة، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، والمفاصل، والهيكل العظمي.

فوائد أوميجا-3

توضح الدكتورة إيرينا بوبكوفا، خبيرة التغذية، أن أوميغا-3 هي أحماض دهنية أساسية لا يستطيع الجسم إنتاجها بمفرده، لكنها ضرورية للعديد من العمليات الحيوية، ومنها:

تحسين صحة القلب: خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين الدورة الدموية.

تعزيز الوظائف العقلية: تحسين الذاكرة والتركيز وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب.

مضادة للالتهابات: تقليل الألم والتصلب الناتج عن التهاب المفاصل.

تحسين صحة البشرة والشعر: ترطيب الجلد وزيادة مرونته والحفاظ على جمال الشعر.

دعم صحة العيون: تعزيز إنتاج سائل الدموع، مما يساعد في تخفيف متلازمة جفاف العين.

علامات نقص أوميجا-3

يمكن ملاحظة نقص أوميغا-3 من خلال عدة أعراض، مثل:

جفاف وتقشر الجلد وزيادة تهيجه.

التعرض المتكرر لنزلات البرد أو العدوى الفيروسية والبكتيرية.

ضعف الوظائف الإدراكية مثل صعوبة التركيز أو التذكر.

مصادر أوميجا-3

يمكن الحصول على أوميغا-3 من مصادر غذائية متنوعة، منها:

الأسماك الدهنية: السلمون، الماكريل، الرنجة، التونة، والسردين.

المأكولات البحرية: الجمبري، بلح البحر، والمحار.

البذور والمكسرات: بذور الكتان، بذور الشيا، والجوز.

الزيوت النباتية: زيت بذور اللفت.

منتجات أخرى: البيض ومنتجات الألبان المدعمة بأوميغا-3.

المكملات الغذائية: تُعد خيارًا جيدًا لمن لا يتناولون كمية كافية من الأسماك.

كيفية تناول أوميجا-3 بفعالية

لتحقيق أقصى استفادة من أوميغا-3، يُفضل تناولها مع الأطعمة الغنية بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة لتعزيز امتصاصها. وتعتمد الجرعة اليومية ومدة تناولها على العمر، والحالة الصحية، ومستوى النشاط البدني، لذا يُنصح باستشارة طبيب مختص لتحديد الجرعة المناسبة.

المصدر: Gazeta.Ru