"بلوجرز" أثاروا الجدل في 2024.. 25 صورة تكشف ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

شهد عام 2024، العديد من الأزمات التي تسبب فيها الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، أو البلوجرز، ما تسبب في حالة من الجدل، لعل أبرزهم هدير عبدالرازق وسوزي الأردنية.

ومع اقتراب نهاية 2024، يستعرض الخليج 365 أشهر البلوجرز الذين أثاروا الجدل في 2024.

سوزي الأردنية

تسببت البلوجر سوزي الأردنية في حالة من الجدل بعدما فتحت بثا مباشرا على تطبيق تيك توك، تشاجرت فيه مع والدها، متهمة إياه بالاستيلاء على أموالها، وتفوهت بألفاظ خارجة أمام المتابعين، ما أثار ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وتحول الأمر بعد ذلك إلى ساحات القضاء، لتلقي أجهزة الأمن القبض عليها، قبل أن تخرج بكفالة.

هدير عبد الرازق

جدل واسع شهدته منصات التواصل الاجتماعي، بسبب أزمة البلوجر هدير عبد الرازق، بعد محتوى نشرته عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم القبض عليها بتهمة نشر صور خادشة للحياء العام، وهو ما يعد فعلا فاضحا، يحرض على الإغراء، ويمثل اعتداء على المبادئ والقيم الأسرية.

كروان مشاكل

أثار البلوجر أحمد علي المعروف بـ"كروان مشاكل"، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ واجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة ودعوة المواطنين بعدم شرب مياه نهر النيل، وسوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وقررت محكمة الجنح حبسه لمدة شهرين وكفالة 500 جنيه لإيقاف التنفيذ.

وقبل هذه القضية، كانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبته أيضا والمذيعة المغمورة إنجي حمادة، والمعروفين إعلاميًا بـ"أصحاب فيديو المطبخ، بالحبس سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر الفسق والفجور والتحريض على ارتكاب الرذيلة والتعدي على القيم المجتمعية.

مريم الحركي

أثار البلوجران مريم الحركي وحسن بيسو حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حدوث مشاجرة باستخدام الأسلحة البيضاء في التجمع الخامس أثناء الاحتفال بعيد ميلاد "مريم".

وخلال الحفل، ارتدت "مريم" هي والحضور ملابس أهالي المناطق الشعبية، في محاولة للاحتفال بعيد ملادها بطريقة مبتكرة، قبل أن يتحول عيد الميلاد إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بعد أن اعتدى عدد من المدعوين لحفل عيد ميلاد مريم الحركي، على البلوجر حسن بيسو، الذي يقدم محتوى كوميدي، بسبب غيرة بعض البلوجرات،مما أدى إلى إصابة "حسن" بجروح في مناطق متعددة من جسده، ليبلغ الشرطة، بعد إصابته بقطع في عضلات الذراع وجرحين في الساعد وفروة الرأس، وجرى ضبط مرتكبي الواقعة، وبالفعل اعترفوا بارتكابها.

علي غزلان

أثار البلوجر علي غزلان وزوجته فرح شعبان حالة من الجدل بعد نشر الأول مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" يعلن فيه عودتهما مرة أخرى بعد انفصالهما بأربعة أشهر.

غزلان أعلن انفصاله عن زوجته فرح شعبان في يونيو 2024 بعد زواج دام عامين ونصف، قبل أن يعودا مجددا في شهر سبتمبر من نفس العام.

اقرأ أيضا:

علامة تظهر على الوسائد والملاءات في الصباح تشير إلى إصابتك بالسرطان

كنز في ثلاجتك.. نوع خضروات يحمي من أمراض القلب والسكر

خدوا بالكم من فلوسكم.. أزمات مالية وتحذيرات لـ 3 أبراج في 2025

17 صورة لا تنسى.. أغرب 6 محطات مترو أنفاق حول العالم

امرأة تزوجت 6 رجال وهربت بالنقود والمجوهرات.. لن تتوقع ما حدث لها