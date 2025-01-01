"إف بي آي": منفذ هجوم نيو أورليانز عنصر سابق في الجيش الأميركي ونتحرى عن مجموعة مشتبه في مشاركتهم

كشفت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، أن منفذ جهوم نيور أورليانز عنصر سابق في الجيش الأميركي.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي: "نتحرى عن مجموعة من المشتبه في مشاركتهم بهجوم نيو أورليانز".

وكان قد أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، أن "منفذ هجوم نيو أورليانز يدعى شمس الدين جبار وعمره 42 عاما وهو مواطن أميركي من تكساس"، الذي تسبب بمقتل 15 شخصًا وإصابة أكثر من 30 بينهم شرطيان في تبادل لإطلاق النار.

وقال إن "جبار كان يقود شاحنة صغيرة يبدو أنها مستأجرة ويجري التأكد من كيفية حصوله عليها"، موضحا "أننا عثرنا على علم تنظيم داعش وأسلحة وعبوة ناسفة محتملة في شاحنة جبار".

وفي وقت سابق، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، "أننا نحقق في حادث نيو أورليانز على أنه عمل إرهابي".

وقال "المهاجم تبادل إطلاق النار مع الأمن المحلي وهو الآن في عداد القتلى".