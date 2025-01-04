شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد تهديدات خامنئي باسقاط الشرع ...الحرس الثوري الايراني يتحرك ويبدأ بنقل أحد اقوى الالوية العسكرية الى غرب البلاد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأت مناورات "الرسول الأعظم 19" للقوات البرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية في غرب البلاد.

وبدات هذه المناورات بنقل اللواء الخاص "ميرزا كوجك خان" من مطار رشت إلى مطار كرمانشاه.

وفي هذه المناورات، التي تُنفذ بمشاركة الأقسام والوحدات المتخصصة التابعة للقوات البرية لحرس الثورة في منطقة غرب البلاد، يتم تطبيق سيناريوهات لعمليات الرد السريع.

ويشمل ذلك النقل السريع للقوات والمعدات إلى منطقة المناورات، حيث قام لواء "ميرزا كوجك خان" بتنفيذ المرحلة الأولى من هذه العمليات.