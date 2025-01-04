شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انتفاضة قبلية ضد الحوثيين وسقوط عشرات القتلى والجرحى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت مواجهات عنيفة، بين مسلحين قبليين ومليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الجوف (شمال شرقي اليمن).

وقالت المصادر إن مواجهات عنيفة اندلعت، في وقت متأخر من الليلة الماضية، بين مسلحين من قبائل "ذو حسين" ومليشيا الحوثي في منطقة اليُتمة بمديرية خب والشعف شمال شرق محافظة الجوف.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات اندلعت في محيط نقطة الزلاق، واستخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، بعد أن أطلقت عناصر المليشيا الرصاص الحي على سيارة أحد أبناء القبائل لأسباب غير معروفة.

وتمكن المسلحون القبليون من إحراق طقم تابع للمليشيا، خلال الاشتباكات، وفق المصادر

وبين الحين والآخر تشهد محافظة الجوف مواجهات بين القبائل ومليشيا الحوثي نتيجة الاعتداءات التي تمارسها المليشيات بحق أبناء القبائل.