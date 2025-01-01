قتلى بحادث إطلاق نار داخل مطعم في مونتينيغرو

أفادت وسائل إعلام في مونتينيغرو، بأن أشخاصاً عدة قُتلوا في إطلاق نار بمطعم بالقرب من العاصمة سيتينيي.
وقالت قناة فيجيستي التلفزيونية في مونتينيغرو إن مشاجرة اندلعت بعد الظهر قبل إطلاق النار، وأضافت أن خمسة أشخاص قُتلوا. ولا يزال المشتبه به طليقاً، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.
ولم تحدد الشرطة عدد الضحايا. وأرسلت شرطة مونتينيغرو وحدات خاصة إلى المنطقة، وحثت الناس على البقاء داخل منازلهم.
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