"وفا": السلطة الفلسطينية توقف بث "الجزيرة" وتجمد أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية- "وفا"، بأن "السلطة الفلسطينية أوقفت بث فضائية الجزيرة وجمدت أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين".
وأوضحت الوكالة أن "قرار وقف بث الجزيرة جاء لمخالفتها القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين"، مضيفة "القرار جاء بعد إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة".
وذكرت أيضا أن القرار جاء بعد "عبث الجزيرة وتدخلها في الشؤون الداخلية الفلسطينية".
ويأتي ذلك على خلفية تغطية قناة "الجزيرة" القطرية للعملية العسكرية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في جنين بالضفة الغربية ضد الفصائل الفلسطينية المسلحة.
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