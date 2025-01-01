إصابات واعتقالات خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس

أصيب 3 فلسطينين بالرصاص الحي، أحدهم طفل، واعتقل اثنان آخران خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للبلدة القديمة بمدينة نابلس، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.

وذكرت الوكالة أن القوات الإسرائيلية استهدفت بالرصاص بشكل مباشر مركبات الإسعاف في نابلس، ما أدى إلى تحطم زجاج إحداها.

ويأتي ذلك وسط تصاعد لاعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين، بالتوازي مع تصريحات تدعو لضم الضفة وتوسيع الاستيطان فيها.

كما يأتي في ظل تواتر عمليات الفصائل الفلسطينية بالضفة ردا على تلك الاعتداءات، وإسنادا لغزة.

ويستعد الجيش الإسرائيلي لنشر منظومات تكنولوجية في الضفة الغربية، وسط تقديرات بتحولها إلى ساحة قتال رئيسية.