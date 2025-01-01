الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرات وأعمال نسف في بلدة عيتا الشعب

نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات وأعمال نسف في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، وفق ما نقلت قناة "المنار".

وفي وقت سابق، نقل مراسل النشرة في الجنوب، بأن جنود الجيش الاسرائيلي اشعلوا النيران في عدد من المنازل السكنية في بلدة عيترون.

ويأتي ذلك مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان والتي تشمل التوغل وعمليات التفجير في القرى الجنوبية، على الرغم من بدء عمل لجنة الاشراف لمراقبة تنفيذ الاتفاق.