الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يصدر عقوبات في حق أندية ومنتخبات

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حزمة من العقوبات التأديبية الصارمة والغرامات المالية على عدد من الأندية والمنتخبات الوطنية بسبب مخالفات وسوء سلوك الجماهير والمسؤولين خلال التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 التي ستنظم بالمغرب، ومنافسات قارية للأندية.

وتبلغ مجموع الغرامات المفروضة من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بحسب بيان صدر الجمعة 190الف دولار ، منها 135 الف دولار فرضت على منتخبات دول ليبيا والبنين وغينيا الإستوائية، و55الف دولار على أندية من الجزائر والمغرب وتونس.

قرارات في حق فريقين جزائريين

تم فرض عقوبات تأديبية على ناديي "شباب بلوزداد" و"اتحاد العاصمة الجزائري" بسبب تصرفات جماهيرهما خلال منافسات الأندية الإفريقية. حيث غُرم شباب بلوزداد بمبلغ 10 الف دولار، مع تعليق 5 الاف دولار منها، نتيجة استخدام جماهيره للألعاب النارية في مباراة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق "أورلاندو بايرتس" الجنوب إفريقي يوم 26 نوفمبر 2024.

أما اتحاد العاصمة الجزائري، فقد تعرض لغرامة مماثلة بقيمة 10 الاف دولار، مع تعليق نصف المبلغ لمدة عام، بسبب إشعال الألعاب النارية في مباراته بكأس الكونفيدرالية ضد فريق "أورابا يونايتد" من بوتسوانا يوم 27نوفمبر 2024.

قرارات في حق نادي مغربي

شملت العقوبات نادي "الجيش الملكي"، الذي تعرض لغرامة إجمالية قدرها 15 الف دولار، موزعة على 5 الاف دولار لاستخدام جماهيره للألعاب النارية و10 الاف دولار نتيجة استخدام أجهزة الليزر من قبل مشجعيه كذلك في مباراة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق "ماميلودي صن داونز" الجنوب إفريقي يوم 7 ديسمبر 2024.

قرارات في حق نادي تونسي

تم تغريم نادي "الصفاقسي التونسي" بمبلغ 20 الف دولار، مع تعليق 10 الاف دولار منها لمدة عام، نتيجة استخدام جماهيره للألعاب النارية في مباراة كأس الكونفيدرالية أمام شباب قسنطينة الجزائري يوم 27 نوفمبر 2024.

قرارات أخرى تشمل ثلاث منتخبات إفريقية

إلى جانب الأندية، شملت العقوبات ثلاث منتخبات وطنية لكرة القدم، حيث فُرضت غرامة مالية على الاتحاد الليبي لكرة القدم بقيمة 50 الف دولار، بالإضافة إلى إقامة مباراتين دون جمهور بسبب تصرفات جماهيره ومسؤوليه في مباراة ضد بنين يوم 18 نوفمبر 2024.

كما عوقب الاتحاد البنيني بغرامة مالية قدرها 55 الف دولار (25 الفا منها مع وقف التنفيذ) لسوء تصرف المسؤولين وعدم التعاون مع لجنة الانضباط خلال مباراته ضد رواندا.

وجرى فرض غرامة على الاتحاد الكروي لغينيا الاستوائية، قدرها 30 الف دولار (25 الفا منها مع وقف التنفيذ) بسبب تقصير أمني أدى إلى اقتحام الجماهير للملعب خلال مباراته ضد منتخب التوغو.

وتعد هذه العقوبات رسالة واضحة إلى الأندية والمنتخبات الإفريقية بأن أي تصرفات خارجة عن القانون ستقابل برد صارم، في وقت تسعى فيه الكرة الإفريقية للارتقاء بمستواها التنافسي عالميًا، إذ دعا الاتحاد الإفريقي الأندية والمنتخبات إلى تعزيز الوعي الجماهيري وإرساء قواعد السلوك الرياضي لتجنب مثل هذه المخالفات مستقبلًا.