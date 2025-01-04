النشرة: قوة اسرائيلية من 5 دبابات وجرافة تقدمت من مارون الراس باتجاه بنت جبيل واستهدفت منزلا في البلدة

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "قوة اسرائيلية مؤلفة من 5 دبابات وجرافة تقدمت من بلدة مارون الراس باتجاه بنت جبيل حي عقبة مارون، واستهدفت منزلاً بقذيفة من دبابة الميركافا لتكمل طريقها نحو المنزل المستهدف".

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