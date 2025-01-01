حاكم ولاية لويزيانا الأميركية: إعلان حالة الطوارئ في نيو أورليانز لتمكين الجهات الأمنية من إجراء التحقيق في ظروف مناسبة

أعلن حاكم ولاية لويزيانا الأميركية، حالة الطوارئ في مدينة نيو أورليانز لتمكين الجهات الأمنية من إجراء التحقيق في ظروف مناسبة، بعد عملية الدهس وإطلاق النار التي خلفت 15 قتيلًا وأكثر من 30 مصابًا.

وكان قد أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، أن "منفذ هجوم نيو أورليانز يدعى شمس الدين جبار وعمره 42 عاما وهو مواطن أميركي من تكساس".

وقال إن "جبار كان يقود شاحنة صغيرة يبدو أنها مستأجرة ويجري التأكد من كيفية حصوله عليها"، موضحا "أننا عثرنا على علم تنظيم داعش وأسلحة وعبوة ناسفة محتملة في شاحنة جبار".

في وقت سابق، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، "أننا نحقق في حادث نيو أورليانز على أنه عمل إرهابي".

وقال "المهاجم تبادل إطلاق النار مع الأمن المحلي وهو الآن في عداد القتلى".