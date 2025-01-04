شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة وعزاء شقيقة أحمد بدير تقتصر على العائلة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن تفاصيل جنازة وعزاء شقيقة الفنان أحمد بدير، حيث قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "جنازة شقيقة الفنان أحمد بدير وعزاؤها مقتصر على العائلة فقط".

وكان الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، كشف عن وفاة شقيقة الفنان الكبير أحمد بدير، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب: التعازي لوفاة أخت الفنان أحمد بدير، الدوام لله".

وقال الفنان أحمد بدير خلال حواره مؤخرًا لـ ”الخليج 365” إن الفنان نور الشريف هو ثاني فنان كان يدعمه ويقف بجواره في بداية مشواره بعد دعم الفنان محمود المليجي له في أول مسرحية احترافية، وهي "مبروك".

وأضاف بدير، "قدمت شخصية حسن أبو جراب في مسرحية " بكالوريوس في حكم الشعوب " تأليف علي سالم، ورشحني في هذا العمل الفنان ممدوح وافي، وقابلني بالمنتج مصطفي بركة، والمخرج شاكر عبد اللطيف، الذي أسند لي هذه الشخصية، لأمثل أمام نور الشريف ويحيي الفخراني وليلي علوي".

وتابع بدير، "كان دوري الفنان أصغر دور في المسرحية، ولكن الفنان نور الشريف كان يحبني جدا، فزاد من مساحة الدور الذي أقدمه، وكان يدعمني، وخدمني في هذه المسرحية خدمة العمر، وأنا اعتبره أستاذي، فقد ساعدني كثيرا ومنحني المساحة التي تظهر قدراتي، وكان يشجعني، وبسببه كتبت وقتها الصحافة عني الكثير من المانشيتات من نوعية: "صاروخ الكوميديا القادم"، و "نجم كوميدي جديد في المسرح المصري " وكان هذا بالنسبة لي نقلة مسرحية" .