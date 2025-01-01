استقالة غالانت من الكنيست بعد شهرين على إقالته من وزارة الدفاع الإسرائيلية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت استقالته من الكنيست بعد شهرين على إقالته من وزارة الدفاع.
وفي تشرين الثاني الماضي، أقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتةنياهو على إقالة غالانت، حيث أثار الأمر حينها ردود فعل إسرائيلية قوية.
وأعلن نتانياهو في بيان حينها إقالة غالانت من منصبه، وعيّن وزير الخارجية يسرائيل كاتس لتولي الوزارة خلفا له، فيما عيّن غدعون ساعر وزيراً للخارجيّة.
وقال نتانياهو: "أزمة الثقة التي حلت بيني وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة".
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